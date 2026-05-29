Техновинтаж на продажу. Сезон 1. Серия 13
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Техновинтаж на продажу
1-й сезон
13-я серия

Техновинтаж на продажу (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2018, Техновинтаж на продажу. Сезон 1. Серия 13
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мы все так ждем появления следующих новинок в технике и технологиях, что большинство из нас даже не подозревают, что настоящие сокровища прячутся в наших подвалах, на чердаках и в сараях! В сериале «Техновинтаж на продажу» рассказывается о харизматичном дуэте коллекционеров ретро-техники, Бохусе (Бо) и Шоне, которые превратили свою одержимость малоизвестными технологиями в процветающий и прибыльный бизнес. Они постоянно ищут редкие и ностальгические технологии, потому что для правильного коллекционера эти вещи стоят целое состояние! От оригинальных Nintendo Gameboy, продающихся за сотни долларов, до сверхредких компьютерных чипов из телескопа «Хаббл», стоящих миллионы, - Бо и Шон хотят найти все это.

Страна
Канада
Жанр
ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.3 IMDb