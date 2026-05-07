Техновинтаж на продажу (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2018, Техновинтаж на продажу. Сезон 1. Серия 10
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 2
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 3
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 4
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 5
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 6
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 8
- 18+21 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 10
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 11
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 12
- 18+22 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 13
- 18+21 мин
Техновинтаж на продажу
Сезон 1 Серия 14
О сериале
Мы все так ждем появления следующих новинок в технике и технологиях, что большинство из нас даже не подозревают, что настоящие сокровища прячутся в наших подвалах, на чердаках и в сараях! В сериале «Техновинтаж на продажу» рассказывается о харизматичном дуэте коллекционеров ретро-техники, Бохусе (Бо) и Шоне, которые превратили свою одержимость малоизвестными технологиями в процветающий и прибыльный бизнес. Они постоянно ищут редкие и ностальгические технологии, потому что для правильного коллекционера эти вещи стоят целое состояние! От оригинальных Nintendo Gameboy, продающихся за сотни долларов, до сверхредких компьютерных чипов из телескопа «Хаббл», стоящих миллионы, - Бо и Шон хотят найти все это.
Рейтинг
7.3 IMDb