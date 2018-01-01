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Техновинтаж на продажу
Актёры и съёмочная группа сериала «Техновинтаж на продажу»

Актёры и съёмочная группа сериала «Техновинтаж на продажу»

Режиссёры

Майкл Маргулис

Майкл Маргулис

Michael Margolis
Режиссёр
Наэла Чоудхари

Наэла Чоудхари

Naela Choudhary
Режиссёр

Актёры

Бохус Блахут

Бохус Блахут

Bohus Blahut
Актёр
Тревор Макдональд

Тревор Макдональд

Trevor MacDonald
Актёр
Марти Перски

Марти Перски

Marty Persky
Актёр
Джон Кантимир

Джон Кантимир

John Kantymir
Актёр
Ник Димола

Ник Димола

Nick Dimola
Актёр

Сценаристы

Жаклин Скит

Жаклин Скит

Jacqui Skeete
Сценарист
Роберт Скотт

Роберт Скотт

Robert Scott
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Лерех

Дэвид Лерех

David Lerech
Продюсер
Кори Коэн

Кори Коэн

Corey Cohen
Продюсер
Адам Нойхаус

Адам Нойхаус

Adam Neuhaus
Продюсер
Дэвид Фортье

Дэвид Фортье

David Fortier
Продюсер