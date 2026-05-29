Мы все так ждем появления следующих новинок в технике и технологиях, что большинство из нас даже не подозревают, что настоящие сокровища прячутся в наших подвалах, на чердаках и в сараях! В сериале «Техновинтаж на продажу» рассказывается о харизматичном дуэте коллекционеров ретро-техники, Бохусе (Бо) и Шоне, которые превратили свою одержимость малоизвестными технологиями в процветающий и прибыльный бизнес. Они постоянно ищут редкие и ностальгические технологии, потому что для правильного коллекционера эти вещи стоят целое состояние! От оригинальных Nintendo Gameboy, продающихся за сотни долларов, до сверхредких компьютерных чипов из телескопа «Хаббл», стоящих миллионы, - Бо и Шон хотят найти все это.

