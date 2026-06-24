9.02025, Технолайк. Сезон 1. Серия 10
Мультсериалы, Фантастика6+
Серия в подписке «START»
Технолайк (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
- 6+12 мин
Технолайк
Сезон 1 Серия 1
- 6+12 мин
Технолайк
Сезон 1 Серия 2
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Сезон 1 Серия 4
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Технолайк
Сезон 1 Серия 5
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Технолайк
Сезон 1 Серия 6
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Технолайк
Сезон 1 Серия 7
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Сезон 1 Серия 8
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Технолайк
Сезон 1 Серия 12
О сериале
11-летняя школьница-аутсайдер Аня случайно меняется аватарами со своим кумиром — популярным персонажем в виртуальном мире «Технолайк». Теперь девочке предстоит пройти испытание славой, победить таинственного злодея и обрести настоящих друзей.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
- АЧРежиссёр
Анастасия
Чернова
- АМРежиссёр
Ашот
Мефодин
- НТСценарист
Наталья
Тихомирова
- ИОСценарист
Иван
Одоевский
- АССценарист
Анастасия
Соколова
- АЛСценарист
Алексей
Лотоцкий
- ТКСценарист
Тимофей
Куц
- АМПродюсер
Альбина
Мухаметзянова
- ДАПродюсер
Дмитрий
Аверкиев
- НИПродюсер
Надежда
Истимирова
- ПГПродюсер
Павел
Гутковский
- ВЯПродюсер
Владимир
Яньшин
- ВБПродюсер
Владимир
Борисенков
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ГКАктёр дубляжа
Глеб
Крицын
- СОАктёр дубляжа
Семён
Окороков
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- АТАктриса дубляжа
Алина
Тарасова
- СДХудожница
Стефания
Двояк
- АРХудожница
Алена
Ромашкина
- АЧХудожница
Анастасия
Чернавина
- МММонтажёр
Максим
Михайлов
- ЯММонтажёр
Яна
Мартыненко