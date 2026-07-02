Wink
Детям
Технолайк
Актёры и съёмочная группа сериала «Технолайк»

Актёры и съёмочная группа сериала «Технолайк»

Режиссёры

Анастасия Чернова

Анастасия Чернова

Режиссёр
Ашот Мефодин

Ашот Мефодин

Режиссёр

Сценаристы

Наталья Тихомирова

Наталья Тихомирова

Сценарист
Иван Одоевский

Иван Одоевский

Сценарист
Анастасия Соколова

Анастасия Соколова

Сценарист
Алексей Лотоцкий

Алексей Лотоцкий

Сценарист
Тимофей Куц

Тимофей Куц

Сценарист

Продюсеры

Альбина Мухаметзянова

Альбина Мухаметзянова

Продюсер
Дмитрий Аверкиев

Дмитрий Аверкиев

Продюсер
Надежда Истимирова

Надежда Истимирова

Продюсер
Павел Гутковский

Павел Гутковский

Продюсер
Владимир Яньшин

Владимир Яньшин

Продюсер
Владимир Борисенков

Владимир Борисенков

Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Ева Финкельштейн

Ева Финкельштейн

Актриса дубляжа
Анастасия Фомичёва

Анастасия Фомичёва

Актриса дубляжа
Лариса Брохман

Лариса Брохман

Актриса дубляжа
Андрей Зайцев

Андрей Зайцев

Актёр дубляжа
Глеб Крицын

Глеб Крицын

Актёр дубляжа
Семён Окороков

Семён Окороков

Актёр дубляжа
Филипп Лебедев

Филипп Лебедев

Актёр дубляжа
Алина Тарасова

Алина Тарасова

Актриса дубляжа

Художники

Стефания Двояк

Стефания Двояк

Художница
Алена Ромашкина

Алена Ромашкина

Художница
Анастасия Чернавина

Анастасия Чернавина

Художница

Монтажёры

Максим Михайлов

Максим Михайлов

Монтажёр
Яна Мартыненко

Яна Мартыненко

Монтажёр