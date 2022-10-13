Тайна матери. Сезон 1. Серия 7
8.92022, Untold Stories
Драма18+

Эта серия пока недоступна

Тайна матери (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Многосерийная турецкая драма о женщине, у которой горничная похищает новорожденного ребенка. Дефне крепко подружилась со своей домработницей Мерием. Когда Дефне забеременела, казалось, что Мерием обрадовалась даже больше, чем ее муж Чинар. К тому же, у самой горничной нашлись хорошие новости — она тоже ждет ребенка. Впрочем, на этом светлая полоса в жизни Дефне закончилась. Она с ужасом узнает, что новым бизнес-партнером Чинара стал ее бывший муж Садун, так и не смирившийся с их расставанием, а после родов ребенка Дефне похищают — и не кто-нибудь, а Мерием, которая все это время ее обманывала. Как события будут развиваться дальше, узнаете, посмотрев турецкий сериал «Тайна матери» (2022) на русском языке онлайн на Wink.

Страна
Турция
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайна матери»