Тайна матери (сериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
О сериале
Многосерийная турецкая драма о женщине, у которой горничная похищает новорожденного ребенка. Дефне крепко подружилась со своей домработницей Мерием. Когда Дефне забеременела, казалось, что Мерием обрадовалась даже больше, чем ее муж Чинар. К тому же, у самой горничной нашлись хорошие новости — она тоже ждет ребенка. Впрочем, на этом светлая полоса в жизни Дефне закончилась. Она с ужасом узнает, что новым бизнес-партнером Чинара стал ее бывший муж Садун, так и не смирившийся с их расставанием, а после родов ребенка Дефне похищают — и не кто-нибудь, а Мерием, которая все это время ее обманывала. Как события будут развиваться дальше, узнаете, посмотрев турецкий сериал «Тайна матери» (2022) на русском языке онлайн на Wink.
- ИХАктриса
Ирэм
Хэльваджиолу
- Актёр
Энгин
Озтюрк
- СЙАктриса
Селин
Йенинджи
- ОТАктёр
Олгун
Токер
- АВАктёр
Ахмет
Варлы
- БУАктриса
Биргюл
Улусой
- МКАктриса
Минэ
Кылыч
- СТАктриса
Саджиде
Ташанер
- ДГАктриса
Демет
Гюль
- ГААктёр
Гюн
Акинджи
- ОБСценарист
Окан
Башар Бахар
- МИПродюсер
Мехмет
Игит Алп
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АИКомпозитор
Атакан
Илгаздаг