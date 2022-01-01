Тайна матери (сериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Тайна матери. Сезон 1. Серия 17
Тайна матери
1-й сезон
17-я серия
8.92022, Untold Stories
Драма18+
Многосерийная турецкая драма о женщине, у которой горничная похищает новорожденного ребенка. Дефне крепко подружилась со своей домработницей Мерием. Когда Дефне забеременела, казалось, что Мерием обрадовалась даже больше, чем ее муж Чинар. К тому же, у самой горничной нашлись хорошие новости — она тоже ждет ребенка. Впрочем, на этом светлая полоса в жизни Дефне закончилась. Она с ужасом узнает, что новым бизнес-партнером Чинара стал ее бывший муж Садун, так и не смирившийся с их расставанием, а после родов ребенка Дефне похищают — и не кто-нибудь, а Мерием, которая все это время ее обманывала. Как события будут развиваться дальше, узнаете, посмотрев турецкий сериал «Тайна матери» (2022) на русском языке онлайн на Wink.

