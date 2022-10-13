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Тайна матери
1-й сезон

Тайна матери (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.92022, Тайна матери. Сезон 1 26 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Многосерийная турецкая драма о женщине, у которой горничная похищает новорожденного ребенка. Дефне крепко подружилась со своей домработницей Мерием. Когда Дефне забеременела, казалось, что Мерием обрадовалась даже больше, чем ее муж Чинар. К тому же, у самой горничной нашлись хорошие новости — она тоже ждет ребенка. Впрочем, на этом светлая полоса в жизни Дефне закончилась. Она с ужасом узнает, что новым бизнес-партнером Чинара стал ее бывший муж Садун, так и не смирившийся с их расставанием, а после родов ребенка Дефне похищают — и не кто-нибудь, а Мерием, которая все это время ее обманывала. Как события будут развиваться дальше, узнаете, посмотрев турецкий сериал «Тайна матери» (2022) на русском языке онлайн на Wink.

Страна
Турция
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайна матери»