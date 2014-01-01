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Тальянка (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2014, Тальянка. Сезон 1. Серия 8
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о любви итальянской артистки и советского летчика во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тальянка»

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