Тальянка
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Тальянка (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Тальянка 1 сезон
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о любви итальянской артистки и советского летчика во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тальянка»

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