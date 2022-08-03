WinkСериалыТакая, как все1-й сезон6-я серия
8.92018, Такая, как все. Серия 6
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Такая, как все (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Успешная и красивая Анна Кольцова добилась в жизни всего, о чем можно было только мечтать. Успех, слава, поклонники, любимый муж, друзья, которые всегда рядом. Анна является владелицей глянцевого журнала и популярной телеведущей ток-шоу. Она не только профессионал своего дела, но и трудолюбивая женщина, которая разбирается во всем, чем занимается. Также она любима мужем, любит сама и прекрасно справляется с домашними обязанностями, несмотря на загруженность работой и проектами.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- ВШАктриса
Вера
Шпак
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ЮПАктриса
Юлия
Пивень
- КТАктёр
Константин
Тополага
- Актёр
Михаил
Кремер
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ЮШАктриса
Юлия
Шиферштейн
- АНАктёр
Александр
Новик
- ТССценарист
Татьяна
Серикова
- НЧСценарист
Наталья
Чепик
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- МРКомпозитор
Максим
Разумов