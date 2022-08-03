Такая, как все (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Успешная и красивая Анна Кольцова добилась в жизни всего, о чем можно было только мечтать. Успех, слава, поклонники, любимый муж, друзья, которые всегда рядом. Анна является владелицей глянцевого журнала и популярной телеведущей ток-шоу. Она не только профессионал своего дела, но и трудолюбивая женщина, которая разбирается во всем, чем занимается. Также она любима мужем, любит сама и прекрасно справляется с домашними обязанностями, несмотря на загруженность работой и проектами.

