WinkСериалыТакая, как все1-й сезон3-я серия
9.22018, Такая, как все. Серия 3
Мелодрама18+
Такая, как все (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Такая, как все
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Такая, как все
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Такая, как все
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Такая, как все
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Такая, как все
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Такая, как все
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Такая, как все
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+52 мин
Такая, как все
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Успешная и красивая Анна Кольцова добилась в жизни всего, о чем можно было только мечтать. Успех, слава, поклонники, любимый муж, друзья, которые всегда рядом. Анна является владелицей глянцевого журнала и популярной телеведущей ток-шоу. Она не только профессионал своего дела, но и трудолюбивая женщина, которая разбирается во всем, чем занимается. Также она любима мужем, любит сама и прекрасно справляется с домашними обязанностями, несмотря на загруженность работой и проектами.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- ВШАктриса
Вера
Шпак
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ЮПАктриса
Юлия
Пивень
- КТАктёр
Константин
Тополага
- Актёр
Михаил
Кремер
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ЮШАктриса
Юлия
Шиферштейн
- АНАктёр
Александр
Новик
- ТССценарист
Татьяна
Серикова
- НЧСценарист
Наталья
Чепик
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- МРКомпозитор
Максим
Разумов