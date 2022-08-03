Светила. Серия 2
Wink
Сериалы
Светила
1-й сезон
2-я серия
8.32020, The Luminaries
Драма, Детектив18+
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Светила (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смелая девушка отправляется на поиски золота в Новую Зеландию XIX века. Сериал «Светила» — захватывающее приключение по одноименному роману Элеанор Каттон, которая сама работала над сценарием адаптации. В одной из главных ролей снялась Ева Грин.

На корабле, направляющемся в Новую Зеландию, встречаются искательница приключений Анна Уэтерелл и мечтатель Эмери Стейнс. Они сразу же чувствуют притяжение друг к другу и договариваются увидеться на берегу. Однако знакомство с коварной хозяйкой борделя Лидией Уэллс нарушает планы Анны, которая оказывается втянута в охоту за немыслимым кладом. Кроме того, она узнает, что где-то в мире существует ее астральный близнец, чья судьба неразрывно связана с ее собственной.

Чтобы узнать, чем обернется поездка героини в чужую страну, смотрите сериал «Светила» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, Новая Зеландия
Жанр
Приключения, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Светила»