Смелая девушка отправляется на поиски золота в Новую Зеландию XIX века. Сериал «Светила» — захватывающее приключение по одноименному роману Элеанор Каттон, которая сама работала над сценарием адаптации. В одной из главных ролей снялась Ева Грин.



На корабле, направляющемся в Новую Зеландию, встречаются искательница приключений Анна Уэтерелл и мечтатель Эмери Стейнс. Они сразу же чувствуют притяжение друг к другу и договариваются увидеться на берегу. Однако знакомство с коварной хозяйкой борделя Лидией Уэллс нарушает планы Анны, которая оказывается втянута в охоту за немыслимым кладом. Кроме того, она узнает, что где-то в мире существует ее астральный близнец, чья судьба неразрывно связана с ее собственной.



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