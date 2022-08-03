Светила (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Смелая девушка отправляется на поиски золота в Новую Зеландию XIX века. Сериал «Светила» — захватывающее приключение по одноименному роману Элеанор Каттон, которая сама работала над сценарием адаптации. В одной из главных ролей снялась Ева Грин.
На корабле, направляющемся в Новую Зеландию, встречаются искательница приключений Анна Уэтерелл и мечтатель Эмери Стейнс. Они сразу же чувствуют притяжение друг к другу и договариваются увидеться на берегу. Однако знакомство с коварной хозяйкой борделя Лидией Уэллс нарушает планы Анны, которая оказывается втянута в охоту за немыслимым кладом. Кроме того, она узнает, что где-то в мире существует ее астральный близнец, чья судьба неразрывно связана с ее собственной.
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СтранаВеликобритания, Новая Зеландия
ЖанрПриключения, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
- КМРежиссёр
Клэр
Маккарти
- ИХАктриса
Ив
Хьюсон
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Химеш
Патель
- Актёр
Мартон
Чокаш
- ИЛАктёр
Ивен
Лесли
- ЭТАктёр
Эрик
Томсон
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- БХАктёр
Бенедикт
Харди
- РТАктёр
Ричард
Те Аре
- МУАктёр
Мэтт
Уилан
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- ЛЧПродюсер
Лиза
Чатфилд
- КМПродюсер
Клэр
Маккарти
- ГМХудожник
Гари
Маккэй
- ВЖМонтажёр
Вероника
Жене
- КПМонтажёр
Крис
Пламмер
- ДБОператор
Денсон
Бэйкер
- ДЛКомпозитор
Дэвид
Лонг