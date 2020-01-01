Светила. Серия 1
Wink
Сериалы
Светила
1-й сезон
1-я серия
8.22020, The Luminaries
Драмы, Приключения18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Светила (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смелая девушка отправляется на поиски золота в Новую Зеландию XIX века. Сериал «Светила» — захватывающее приключение по одноименному роману Элеанор Каттон, которая сама работала над сценарием адаптации. В одной из главных ролей снялась Ева Грин.

На корабле, направляющемся в Новую Зеландию, встречаются искательница приключений Анна Уэтерелл и мечтатель Эмери Стейнс. Они сразу же чувствуют притяжение друг к другу и договариваются увидеться на берегу. Однако знакомство с коварной хозяйкой борделя Лидией Уэллс нарушает планы Анны, которая оказывается втянута в охоту за немыслимым кладом. Кроме того, она узнает, что где-то в мире существует ее астральный близнец, чья судьба неразрывно связана с ее собственной.

Чтобы узнать, чем обернется поездка героини в чужую страну, смотрите сериал «Светила» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Великобритания
Жанр
Приключения, Драмы
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Светила»