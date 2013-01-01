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Сваты (сериал, 2013) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

9.62013, Сваты. Сезон 6. Серия 9
Комедии16+

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Сюжет

Обычная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом или его женой. И вот, родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотром родителей мамы (типичные сельские жители), и папы (напротив, типичные городские).

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Информация

Страна
Украина
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb