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Сваты (сериал, 2009) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.72009, Сваты. Сезон 2. Серия 1
Комедия18+

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О сериале

Обычная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом или его женой. И вот, родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотром родителей мамы (типичные сельские жители), и папы (напротив, типичные городские).

Страна
Украина
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb