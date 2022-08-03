Сваты (сериал, 2010) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн
9.72010, Сваты-4. Серия 13
Комедия16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лето - прекрасная пора для отдыха. Родители отправляют Женю в знаменитый детский лагерь "Артек". Вслед за внучкой в Крым отправляются бабушки и дедушки. Отдых у Бутько и Ковалевых получится что надо! Они успеют и персонал "Артека" на уши поставить, и собственный гостиничный бизнес открыть.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Инна
Королёва
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- СДАктёр
Станислав
Дьяченко
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- УИАктриса
Ульяна
Иващенко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- ДГХудожник
Дмитрий
Гарбуз
- СНХудожник
Сергей
Назаров
- ЮКОператор
Юрий
Казаков
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик