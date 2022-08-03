Сваты (сериал, 2010) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

Лето - прекрасная пора для отдыха. Родители отправляют Женю в знаменитый детский лагерь "Артек". Вслед за внучкой в Крым отправляются бабушки и дедушки. Отдых у Бутько и Ковалевых получится что надо! Они успеют и персонал "Артека" на уши поставить, и собственный гостиничный бизнес открыть.

