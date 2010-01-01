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Сваты (сериал, 2010) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

9.62010, Сваты-4. Серия 10
Комедии16+

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О сериале

Лето - прекрасная пора для отдыха. Родители отправляют Женю в знаменитый детский лагерь "Артек". Вслед за внучкой в Крым отправляются бабушки и дедушки. Отдых у Бутько и Ковалевых получится что надо! Они успеют и персонал "Артека" на уши поставить, и собственный гостиничный бизнес открыть.

Сериал Сваты-4 4 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Комедии
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb