Супергерои.ру (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Семья агента контрразведки отправляется на важную миссию в Сибирь, где расположена секретная лаборатория, на которую положили глаз пришельцы. Остросюжетный мультсериал про настоящих героев.



Семья Михаила Сыромятникова уверена, что он — обычный инженер. Его жена Виктория, известная ученая из МГУ, работает в области микробиологии, сын Алексей увлекается роботами, старшая дочь Лена ведет видеоблог, а младшая Рита обожает животных. Но однажды легенда Михаила разваливается: в их дом прилетает ракета, а семью в полном составе эвакуируют в штаб контрразведки. Там жене и детям рассказывают, что Михаил — самый настоящий суперагент. Оказывается, что Виктория странным образом связана с сибирской лабораторией «Зеленый мир», которая уже полвека в автономном режиме ведет исследование бактерий, способных перерабатывать пластик. Прорывная технология интересует крупную корпорацию, за которой стоят пришельцы-рептилии. Чтобы разработка не попала не в те руки, Михаил с семьей отправляется в Сибирь, где их всех ждут невероятные приключения.



Присоединиться к ним позволят «Супергерои.ру» — мультсериал 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

