Супергерои.ру (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 6+24 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+23 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 6+24 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 6+23 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 6+23 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 6+23 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 6+23 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 6+23 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 6+23 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 6+23 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 6+23 мин
Супергерои.ру
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
О сериале
Семья агента контрразведки отправляется на важную миссию в Сибирь, где расположена секретная лаборатория, на которую положили глаз пришельцы. Остросюжетный мультсериал про настоящих героев.
Семья Михаила Сыромятникова уверена, что он — обычный инженер. Его жена Виктория, известная ученая из МГУ, работает в области микробиологии, сын Алексей увлекается роботами, старшая дочь Лена ведет видеоблог, а младшая Рита обожает животных. Но однажды легенда Михаила разваливается: в их дом прилетает ракета, а семью в полном составе эвакуируют в штаб контрразведки. Там жене и детям рассказывают, что Михаил — самый настоящий суперагент. Оказывается, что Виктория странным образом связана с сибирской лабораторией «Зеленый мир», которая уже полвека в автономном режиме ведет исследование бактерий, способных перерабатывать пластик. Прорывная технология интересует крупную корпорацию, за которой стоят пришельцы-рептилии. Чтобы разработка не попала не в те руки, Михаил с семьей отправляется в Сибирь, где их всех ждут невероятные приключения.
Присоединиться к ним позволят «Супергерои.ру» — мультсериал 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Сериал Хозяйка тайги 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алексей
Замыслов
- АЦРежиссёр
Алексей
Цицилин
- ОМРежиссёр
Ольга
Майбородина
- ОФАктёр
Олег
Фёдоров
- ЮРАктёр
Юрий
Романов
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- АЛАктриса
Агата
Лёвина
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ПВАктриса
Полина
Войченко
- АВАктёр
Александр
Васильев
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ВПАктёр
Вадим
Прохоров
- АЗСценарист
Алексей
Замыслов
- ВНСценарист
Владимир
Николаев
- ВНПродюсер
Владимир
Николаев
- АЗХудожник
Алексей
Замыслов
- АЕКомпозитор
Артём
Ермоленко
- АЗКомпозитор
Алексей
Замыслов