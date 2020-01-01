Стужа (сериал, 2020) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 9
- 18+43 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 10
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 12
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 13
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 14
- 18+45 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 15
- 18+45 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 17
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 18
- 18+43 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 19
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 20
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 21
- 18+45 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 22
- 18+42 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 23
- 18+43 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 24
- 18+41 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 25
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 26
- 18+45 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 27
- 18+42 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 28
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 29
- 18+44 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 30
- 18+43 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 31
- 18+49 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 32
- 18+56 мин
Стужа
Сезон 1 Серия 33
Сюжет
Турецкий сериал о сложных отношениях пары, которой обстоятельства мешают быть вместе, но судьба все равно сталкивает их друг с другом. Фирузе родилась в семье строителя и уборщицы и изучает архитектуру. После учебы она подрабатывает, чтобы помогать родителям. Она встречает Аяза, привлекательного молодого человека, с которым у нее начинается роман. Парень живет с матерью, сестрой и младшим братом — они часто переезжают и не пользуются соцсетями, чтобы их не нашел отец-абьюзер. Однажды, когда дело уже идет к свадьбе, Аяз приходит домой и обнаруживает, что его мать убила отца. Чтобы спасти ее от тюрьмы, ему приходится согласиться на предложение богатого бизнесмена, обещающего замять дело в обмен на брак Аяза со своей сестрой. Это разбивает сердце Фирузе. Спустя два года ее отца обвиняют в несчастном случае на стройке. Фирузе решает во что бы то ни стало защитить его, но вскоре понимает, что не последнюю роль в фальшивом обвинении сыграл Аяз. К чему приведет их новая встреча, расскажет сериал «Стужа» (2020), который можно смотреть на русском языке онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Хилал
Сарал
- АААктриса
Айча
Айшин Туран
- АДАктёр
Алперен
Дуймаз
- ДДАктёр
Джанер
Джиндорук
- ХФАктриса
Хазал
Филиз Кючюккёсе
- ЭЧАктёр
Эмир
Чубукчу
- ЗТАктриса
Зеррин
Текиндор
- ШДАктриса
Шебнем
Дёнмез
- АОАктриса
Алейна
Озгечен
- МКАктёр
Мюфит
Каяджан
- СЭСценарист
Сема
Эргенекон
- Продюсер
Керем
Чатай
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова