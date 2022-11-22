Стужа (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Турецкий сериал о сложных отношениях пары, которой обстоятельства мешают быть вместе, но судьба все равно сталкивает их друг с другом. Фирузе родилась в семье строителя и уборщицы и изучает архитектуру. После учебы она подрабатывает, чтобы помогать родителям. Она встречает Аяза, привлекательного молодого человека, с которым у нее начинается роман. Парень живет с матерью, сестрой и младшим братом — они часто переезжают и не пользуются соцсетями, чтобы их не нашел отец-абьюзер. Однажды, когда дело уже идет к свадьбе, Аяз приходит домой и обнаруживает, что его мать убила отца. Чтобы спасти ее от тюрьмы, ему приходится согласиться на предложение богатого бизнесмена, обещающего замять дело в обмен на брак Аяза со своей сестрой. Это разбивает сердце Фирузе. Спустя два года ее отца обвиняют в несчастном случае на стройке. Фирузе решает во что бы то ни стало защитить его, но вскоре понимает, что не последнюю роль в фальшивом обвинении сыграл Аяз. К чему приведет их новая встреча, расскажет сериал «Стужа» (2020), который можно смотреть на русском языке онлайн на Wink.

