Сто дней свободы. Серия 2
Wink
Сериалы
Сто дней свободы
1-й сезон
2-я серия
2017, Сто дней свободы. Серия 2
Военный, Драма12+

Эта серия пока недоступна

Сто дней свободы (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

У Петра Авдеича позади десять лет тюрьмы - десять несправедливых лет за контрреволюционную пропаганду. Он вернулся в свой обветшалый дом, на улицу, где все соседи его сторонятся. Но теперь он обрeл главное - свободу, с которой не намерен расставаться ни при каких обстоятельствах. Наступление немецких войск, недоверие внучки и еe товарища - ничто не заставит его поменять свои планы, впереди у Авдеича целых сто дней свободы…

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сто дней свободы»