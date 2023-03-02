Старшая сестра (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Любить героя – тяжелый труд, иногда непосильный. Это должна понимать каждая женщина, чей возлюбленный выбрал для себя военное поприще. Быть готовой большую часть времени провести в одиночестве и страхе за жизнь близкого человека. Отпустить его на эту трудную мужскую работу, не жалея себя и его, не задавая вопросов.
Именно такую жизнь выбрала для себя Лида, скромная учительница английского языка в небольшом провинциальном городе. Она ведет уроки, выкраивает из скудного семейного бюджета средства, чтобы обуть-одеть дочку, вступающую в самый сложный подростковый возраст, и ждет мужа с войны.
Ее старшая сестра Надя не в пример успешнее, хоть она и одинока. Надя живет в столице, делает карьеру как ученый. На работе ее ценят. И с сыном - уже старшеклассником, - кажется, у нее полное взаимопонимание.
Рейтинг
- ФАРежиссёр
Фархот
Абдуллаев
- Актриса
Дарья
Михайлова
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Актриса
Анна
Чурина
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- Актриса
Мария
Мацель
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- НЛАктёр
Никита
Лубенько
- ГВАктёр
Гарик
Вепшковский
- ВЗАктёр
Валерий
Зеленский
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- ФАСценарист
Фархот
Абдуллаев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- Продюсер
Дмитрий
Астрахан
- ИППродюсер
Игорь
Поршнев
- РШПродюсер
Реваз
Шарабидзе
- ЮЗХудожник
Юрий
Зеленов
- АСОператор
Антон
Субботин
- АСКомпозитор
Антон
Силаев