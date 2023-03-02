Старшая сестра (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Старшая сестра. Серия 2
Мелодрама12+

Любить героя – тяжелый труд, иногда непосильный. Это должна понимать каждая женщина, чей возлюбленный выбрал для себя военное поприще. Быть готовой большую часть времени провести в одиночестве и страхе за жизнь близкого человека. Отпустить его на эту трудную мужскую работу, не жалея себя и его, не задавая вопросов.

Именно такую жизнь выбрала для себя Лида, скромная учительница английского языка в небольшом провинциальном городе. Она ведет уроки, выкраивает из скудного семейного бюджета средства, чтобы обуть-одеть дочку, вступающую в самый сложный подростковый возраст, и ждет мужа с войны.

Ее старшая сестра Надя не в пример успешнее, хоть она и одинока. Надя живет в столице, делает карьеру как ученый. На работе ее ценят. И с сыном - уже старшеклассником, - кажется, у нее полное взаимопонимание.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

