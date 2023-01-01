Спокойной ночи, малыши! (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Спокойной ночи, малыши!. Сезон 1. Серия 2
Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Филя, Степашка, Хрюша, Мур, Мишутка и Каркуша постигают мир и делятся со зрителями своими открытиями. Продолжение легендарной телепередачи для малышей.

Каждый вечер любимые герои путешествуют в мир сказок, сталкиваются с таинственными чудесами и загадками нашей планеты. И все это на глазах у зрителей, которые познают новое вместе с ними. Легче усваивать информацию Филе, Степашке, Хрюше, Муру, Мишутке, Каркуше и малышам у экранов помогают мудрые наставницы в лице Анны Михалковой и Оксаны Федоровой, а за юмор и волшебные перевоплощения отвечают приглашенные гости. В их числе — Михаил Пореченков, Сергей Безруков и Николай Валуев.

Отправляйтесь на встречу знаниям и приключениям с передачей «Спокойной ночи, малыши!» — сезон 2023 смотреть онлайн на Wink можно прямо сейчас.

Страна
Россия
Жанр
Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

