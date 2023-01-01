Спокойной ночи, малыши! (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение любимой советской телепередачи для самых маленьких зрителей теперь на видеосервисе Wink. «Спокойной ночи, малыши!» — смотреть 1 сезон вы можете уже сейчас.



Знакомые каждому кукольные герои — пес Филя, заяц Степашка, поросенок Хрюша, тигр Мур, мишка Мишутка и ворона Каркуша — каждый день узнают что-то новое и делятся своими открытиями с вами. Помогают им в этом добрые и мудрые ведущие: актриса Анна Михалкова и телеведущая Оксана Федорова, а также актеры Серг�ей Безруков и Михаил Пореченков. В первом сезоне вас ждут 24 серии, в которых герои и ведущие будут делиться со зрителями интересными фактами, рассказывать увлекательные истории и раскрывать чудеса и загадки нашей планеты.



Вы готовы встретиться со знаменитыми персонажами и узнать много нового? Программа «Спокойной ночи, малыши!» выпуск за выпуском погрузит вас в мир приключений и познавательных сказок.



Сериал Спокойной ночи, малыши! 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.