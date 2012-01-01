Сплетница. Сезон 6. Серия 9
Сплетница (сериал, 2012) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

9.62012, Gossip Girl
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Хитовый подростковый сериал про золотую молодежь с Манхэттена. Ученики частной школы гадают, кто же ведет анонимный блог Сплетницы, из которого они узнают самые горячие новости из жизни своего сообщества. Новая сенсация – возвращение в Нью-Йорк школьной знаменитости Серены Ван Дер Вудсен.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

