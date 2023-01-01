Сплетница
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Сплетница

Сплетница (сериал, 2007) смотреть онлайн

9.62007, Gossip Girl 6 сезонов
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Хитовый подростковый сериал про золотую молодежь с Манхэттена. Ученики частной школы гадают, кто же ведет анонимный блог Сплетницы, из которого они узнают самые горячие новости из жизни своего сообщества. Новая сенсация – возвращение в Нью-Йорк школьной знаменитости Серены Ван Дер Вудсен. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сплетница»

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