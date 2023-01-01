Биография

Джош Шварц – режиссер, сценарист, продюсер, актер, родился 6 августа 1976 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинолент и телесериалов. Наиболее успешными стали многосерийные подростковые драмы «Сплетница» и «Одинокие сердца». Самый молодой продюсер, снявший фильм по своему сценарию. Первым фильмом Джоша Шварца стал сериал «Одинокие сердца», который выходил на экраны на протяжении четырех сезонов с 2003 по 2007 год. Шварц написал сценарий и спродюсировал киноленту. Сериал получил несколько номинаций и премий Teen Choice Awards. Затем продюсер выпустил еще более успешный проект, сериал «Сплетница». Исполнителям главных ролей Б. Лайвли, Л. Мистер, П. Бэджли, Ч. Кроуфорд, Э. Вествик рейтинговый сериал принес широкую известность. Параллельно Шварц работал над сериалом «Чак». В 2012 году спродюсировал и выступил в качестве режиссера приключенческой комедии «Коротышка». В 2014 году написал сценарий к полнометражной мелодраме «Анатомия любви». В 2017 году на экраны вышли три продюсерских проекта, сериалы «Беглецы», «Отбросы», «Династия». В 2019 году Шварц написал сценарий и выступил в качестве режиссера и продюсера рейтинговой многосерийной мелодрамы «В поисках Аляски».