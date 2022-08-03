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В шестом сезоне Серена пытается построить новую жизнь вместе со Стивеном Спенсом, в то время как его дочь Сейдж втайне встречается с Нейтом. Блэр и Чак сталкиваются с новыми вызовами как в карьере, так и в своих отношениях, которые подвергаются новым испытаниям. Дэн вступает в союз с Джорджиной Спаркс, чтобы опубликовать новую книгу, способную расколоть элиту Манхэттена. Личность Сплетницы наконец-то раскроется, что навсегда изменит жизни главных героев.



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