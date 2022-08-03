Сплетница (сериал, 2012) сезон 6 смотреть онлайн
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О сериале
Долгожданный финал культового молодежного сериала о жизни нью-йоркского высшего общества. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы узнать чем закончится мелодрама «Сплетница» — 6 сезон смотреть без рекламы в хорошем качестве можно на Wink.
В шестом сезоне Серена пытается построить новую жизнь вместе со Стивеном Спенсом, в то время как его дочь Сейдж втайне встречается с Нейтом. Блэр и Чак сталкиваются с новыми вызовами как в карьере, так и в своих отношениях, которые подвергаются новым испытаниям. Дэн вступает в союз с Джорджиной Спаркс, чтобы опубликовать новую книгу, способную расколоть элиту Манхэттена. Личность Сплетницы наконец-то раскроется, что навсегда изменит жизни главных героев.
Вас ждут неожиданные повороты сюжета, интриги и предательства, а также финал, который никого не оставит равнодушным. Скорее включайте американскую драму «Сплетница» — онлайн смотреть сериал на русском языке 2007 года вы можете уже сейчас в подписке Amediateka на Wink!
Рейтинг
- МПРежиссёр
Марк
Пизнарский
- НБРежиссёр
Норман
Бакли
- ДМРежиссёр
Дж.
Миллер Тобин
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актриса
Лейтон
Мистер
- Актёр
Эд
Вествик
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- КРАктриса
Келли
Разерфорд
- Актёр
Мэттью
Сеттл
- ТМАктриса
Тейлор
Момсен
- ДЗАктриса
Джессика
Зор
- СШАктриса
Сюзанна
Шадковски
- АЛСценарист
Аманда
Лэшер
- ДКСценарист
Джейк
Коберн
- Продюсер
Джош
Шварц
- ДСПродюсер
Джонатан
С. Броди
- ЭДПродюсер
Эми
Дж. Кауфман
- ССПродюсер
Стефани
Сэвадж
- ЛВХудожник
Лорен
Викс
- МЯХудожник
Малчус
Яноко
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ГЖМонтажёр
Гарри
Жиержиан
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн