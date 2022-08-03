Сплетница (сериал, 2008) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
9.62008, Gossip Girl
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Хитовый подростковый сериал про золотую молодежь с Манхэттена. Ученики частной школы гадают, кто же ведет анонимный блог Сплетницы, из которого они узнают самые горячие новости из жизни своего сообщества. Новая сенсация – возвращение в Нью-Йорк школьной знаменитости Серены Ван Дер Вудсен.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МПРежиссёр
Марк
Пизнарский
- НБРежиссёр
Норман
Бакли
- ДМРежиссёр
Дж.
Миллер Тобин
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актриса
Лейтон
Мистер
- Актёр
Эд
Вествик
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- КРАктриса
Келли
Разерфорд
- Актёр
Мэттью
Сеттл
- ТМАктриса
Тейлор
Момсен
- ДЗАктриса
Джессика
Зор
- СШАктриса
Сюзанна
Шадковски
- АЛСценарист
Аманда
Лэшер
- ДКСценарист
Джейк
Коберн
- Продюсер
Джош
Шварц
- ДСПродюсер
Джонатан
С. Броди
- ЭДПродюсер
Эми
Дж. Кауфман
- ССПродюсер
Стефани
Сэвадж
- ЛВХудожник
Лорен
Викс
- МЯХудожник
Малчус
Яноко
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ГЖМонтажёр
Гарри
Жиержиан
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн