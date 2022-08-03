Wink
Сплетница
2-й сезон

Сплетница (сериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн

9.62008, Gossip Girl 25 серий
Драма, Мелодрама18+

О сериале

Второй сезон открывает новую главу в жизни элиты Верхнего Ист-Сайда. Серена возвращается из Хэмптона, готовая столкнуться с новыми вызовами в отношениях с Дэном Хамфри. Блэр вынуждена выбирать между своим новым парнем по имени Маркус и Чаком Бассом. Нейт крутит роман с замужней женщиной, а Дженни стремится найти собственный путь в безжалостном мире моды. Между тем Сплетница раскрывает тайну родителей Серены и Дэна, которая способна полностью изменить судьбы двух школьников.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сплетница»