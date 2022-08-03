Сплетница (сериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение американского хита о тайнах студентов престижной школы на Манхэттене. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы поскорее узнать, как будут развиваться события в мелодраме «Сплетница» — 2 сезон онлайн доступен уже сейчас на Wink.



Второй сезон открывает новую главу в жизни элиты Верхнего Ист-Сайда. Серена возвращается из Хэмптона, готовая столкнуться с новыми вызовами в отношениях с Дэном Хамфри. Блэр вынуждена выбирать между своим новым парнем по имени Маркус и Чаком Бассом. Нейт крутит роман с замужней женщиной, а Дженни стремится найти собственный путь в безжалостном мире моды. Между тем Сплетница раскрывает тайну родителей Серены и Дэна, которая способна полностью изменить судьбы двух школьников.



Вас ждут новые испытания и старые знакомые в борьбе за любовь и власть в самом центре Нью-Йорка. Скорее включайте культовую подростковую драму «Сплетница» — смотреть онлайн сериал (хорошее качество) можно с подпиской Amediateka на Wink!

