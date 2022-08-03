Сплетница (сериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение американского хита о тайнах студентов престижной школы на Манхэттене. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы поскорее узнать, как будут развиваться события в мелодраме «Сплетница» — 2 сезон онлайн доступен уже сейчас на Wink.
Второй сезон открывает новую главу в жизни элиты Верхнего Ист-Сайда. Серена возвращается из Хэмптона, готовая столкнуться с новыми вызовами в отношениях с Дэном Хамфри. Блэр вынуждена выбирать между своим новым парнем по имени Маркус и Чаком Бассом. Нейт крутит роман с замужней женщиной, а Дженни стремится найти собственный путь в безжалостном мире моды. Между тем Сплетница раскрывает тайну родителей Серены и Дэна, которая способна полностью изменить судьбы двух школьников.
Вас ждут новые испытания и старые знакомые в борьбе за любовь и власть в самом центре Нью-Йорка. Скорее включайте культовую подростковую драму «Сплетница» — смотреть онлайн сериал (хорошее качество) можно с подпиской Amediateka на Wink!
Рейтинг
- МПРежиссёр
Марк
Пизнарский
- НБРежиссёр
Норман
Бакли
- ДМРежиссёр
Дж.
Миллер Тобин
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актриса
Лейтон
Мистер
- Актёр
Эд
Вествик
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- КРАктриса
Келли
Разерфорд
- Актёр
Мэттью
Сеттл
- ТМАктриса
Тейлор
Момсен
- ДЗАктриса
Джессика
Зор
- СШАктриса
Сюзанна
Шадковски
- АЛСценарист
Аманда
Лэшер
- ДКСценарист
Джейк
Коберн
- Продюсер
Джош
Шварц
- ДСПродюсер
Джонатан
С. Броди
- ЭДПродюсер
Эми
Дж. Кауфман
- ССПродюсер
Стефани
Сэвадж
- ЛВХудожник
Лорен
Викс
- МЯХудожник
Малчус
Яноко
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ГЖМонтажёр
Гарри
Жиержиан
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн