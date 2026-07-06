2022, Спецбат. Сезон 1. Серия 3
Боевик, Детектив16+
Серия в подписке «PREMIER»
Спецбат (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+51 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 1
- 16+49 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 3
- 16+52 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 8
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 9
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 10
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 11
- 16+51 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 12
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 13
- 16+49 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 14
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 15
- 16+49 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 16
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 17
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 18
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 19
- 16+50 мин
Спецбат
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ВШРежиссёр
Владимир
Шевельков
- Актёр
Евгений
Банифатов
- Актриса
Ирина
Темичева
- ММАктёр
Максим
Михалев
- АКАктёр
Александр
Кульков
- ЛКАктриса
Лариса
Кулакова
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- Актёр
Игорь
Стам
- ВШАктриса
Вера
Шпак
- ОСАктриса
Оксана
Скоропад
- ВВАктёр
Валентин
Валл
- ОТСценарист
Олег
Тимошишин
- АКПродюсер
Александр
Козлов
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- МХПродюсер
Михаил
Хлебородов
- ДМХудожница
Дарья
Малахова
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- РЛКомпозитор
Руслан
Лукьянов