Спецбат. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Спецбат
1-й сезон
3-я серия
2022, Спецбат. Сезон 1. Серия 3
Боевик, Детектив16+
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Спецбат (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Майору ДПС Сергею Чертанову предстоит выполнить опасное и чрезвычайно ответственное задание — остановить московскую преступную группу, которая занимается угоном и легализацией краденых машин.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Спецбат»