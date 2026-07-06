2022, Спецбат. Сезон 1. Серия 13
Боевик, Детектив16+
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Спецбат (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ВШРежиссёр
Владимир
Шевельков
- Актёр
Евгений
Банифатов
- Актриса
Ирина
Темичева
- ММАктёр
Максим
Михалев
- АКАктёр
Александр
Кульков
- ЛКАктриса
Лариса
Кулакова
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- Актёр
Игорь
Стам
- ВШАктриса
Вера
Шпак
- ОСАктриса
Оксана
Скоропад
- ВВАктёр
Валентин
Валл
- ОТСценарист
Олег
Тимошишин
- АКПродюсер
Александр
Козлов
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- МХПродюсер
Михаил
Хлебородов
- ДМХудожница
Дарья
Малахова
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- РЛКомпозитор
Руслан
Лукьянов