Спасти босса. Серия 22
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Спасти босса (сериал, 2012) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

2012, Спасти босса. Серия 22
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Жене очень хочется найти свое женское счастье и хорошую работу. Начать она решила с последнего. Девушка получает желанную работу, но есть один риск — влюбиться. Ее берут на должность секретаря сына главы компании, где ее новый босс Александр оказывается жутким лентяем.

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Информация

Страна
Украина
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спасти босса»

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