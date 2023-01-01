Спасти босса
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Спасти босса

Спасти босса (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Спасти босса 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Жене очень хочется найти свое женское счастье и хорошую работу. Начать она решила с последнего. Девушка получает желанную работу, но есть один риск — влюбиться. Ее берут на должность секретаря сына главы компании, где ее новый босс Александр оказывается жутким лентяем.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спасти босса»

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