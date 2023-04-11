Соловейка. Серия 1
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Соловейка
1-й сезон
1-я серия
9.42022, Соловейка. Серия 1
Мелодрама18+
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Соловейка (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Отчаявшаяся женщина должна стать суррогатной матерью в семье бывшего возлюбленного. Российская мелодрама о коварных превратностях судьбы. Катя по прозвищу Соловейка знакомится с мальчиком Ваней в детском доме. Когда первая влюбленность должна была перерасти в настоящее чувство, их пути разошлись. Ивана усыновляют богатые родители, а с Катей начинает встречаться чиновник Голубев. Юноша женится на своей сводной сестре Свете, прикованной к инвалидному креслу, а бедную Катю с новорожденным ребенком на руках бросает молодой человек. Спустя несколько лет она приезжает в Москву, но жизнь в столице оказывается слишком суровой для матери-одиночки. Она вынуждена согласиться выносить ребенка для Ивана и Светы. Сможет ли Катя выполнить свою работу, или первая любовь окажется сильнее? Оформляйте подписку на Wink, ведь сериал «Соловейка» смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Соловейка»