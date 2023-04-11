Соловейка (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Отчаявшаяся женщина должна стать суррогатной матерью в семье бывшего возлюбленного. Российская мелодрама о коварных превратностях судьбы. Катя по прозвищу Соловейка знакомится с мальчиком Ваней в детском доме. Когда первая влюбленность должна была перерасти в настоящее чувство, их пути разошлись. Ивана усыновляют богатые родители, а с Катей начинает встречаться чиновник Голубев. Юноша женится на своей сводной сестре Свете, прикованной к инвалидному креслу, а бедную Катю с новорожденным ребенком на руках бросает молодой человек. Спустя несколько лет она приезжает в Москву, но жизнь в столице оказывается слишком суровой для матери-одиночки. Она вынуждена согласиться выносить ребенка для Ивана и Светы. Сможет ли Катя выполнить свою работу, или первая любовь окажется сильнее? Оформляйте подписку на Wink, ведь сериал «Соловейка» смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе уже сейчас!
- ПСРежиссёр
Петр
Смирнов
- АДАктриса
Антонина
Дивина
- ВБАктёр
Василий
Бриченко
- СБАктриса
Сюзанна
Бэлль
- АСАктриса
Анна
Сухих
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- ДТАктёр
Дмитрий
Тумас
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- СМАктёр
Сергей
Масленников
- ККАктёр
Константин
Конюхов
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- ЛМАктриса
Лариса
Маршалова
- ПМСценарист
Павел
Могилин
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Дмитрий
Астрахан
- ИМПродюсер
Илья
Макаров
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- ВГОператор
Виктор
Гончар
- АККомпозитор
Андрей
Климинов