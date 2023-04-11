Соловейка (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Отчаявшаяся женщина должна стать суррогатной матерью в семье бывшего возлюбленного. Российская мелодрама о коварных превратностях судьбы. Катя по прозвищу Соловейка знакомится с мальчиком Ваней в детском доме. Когда первая влюбленность должна была перерасти в настоящее чувство, их пути разошлись. Ивана усыновляют богатые родители, а с Катей начинает встречаться чиновник Голубев. Юноша женится на своей сводной сестре Свете, прикованной к инвалидному креслу, а бедную Катю с новорожденным ребенком на руках бросает молодой человек. Спустя несколько лет она приезжает в Москву, но жизнь в столице оказывается слишком суровой для матери-одиночки. Она вынуждена согласиться выносить ребенка для Ивана и Светы. Сможет ли Катя выполнить свою работу, или первая любовь окажется сильнее? Оформляйте подписку на Wink, ведь сериал «Соловейка» смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе уже сейчас!

