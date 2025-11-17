Смешарики (мультсериал, 2014) сезон 7 серия 115 смотреть онлайн
О сериале
Веселые приключения в круглом мире. Познавательный мультсериал «Смешарики» доступен на Wink! Смешные и увлекательные истории для семейного просмотра, где всегда есть мораль.
В центре сюжета находится жизнь забавных круглых животных, обитающих в уютной Ромашковой долине. С помощью открытого отношения к миру, уважения и дружбы они поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Мудрые персонажи — от храброго Кроша до изобретательного Пина — делятся с детьми своими знаниями и опытом. Каждый эпизод содержит в себе маленький урок, будь то моральный, этический или познавательный, который передается в игровой и доступной форме, делая обучение увлекательным и эффективным.
Развивайте воображение, внимание и логическое мышление вместе с нами и скорее включайте «Смешарики» — смотреть мультсериал онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеопортале Wink!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- ДСРежиссёр
Джангир
Сулейманов
- ОМРежиссёр
Олег
Мусин
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- Актёр
Сергей
Мардарь
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- АЛАктёр
Алексей
Лебедев
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- ГМСценарист
Герман
Молчанов
- ИППродюсер
Илья
Попов
- АГПродюсер
Александр
Герасимов
- ВМПродюсер
Вячеслав
Маясов
- АППродюсер
Анатолий
Прохоров
- АШХудожница
Антонина
Шмелева
- ЕФХудожница
Елена
Фирсова
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель
- СККомпозитор
Сергей
Киселев