Смешарики (мультсериал, 2014) сезон 6 серия 81 смотреть онлайн

Познавательный мультсериал «Смешарики»



В центре сюжета находится жизнь забавных круглых животных, обитающих в уютной Ромашковой долине. С помощью открытого отношения к миру, уважения и дружбы они поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Мудрые персонажи — от храброго Кроша до изобретательного Пина — делятся с детьми своими знаниями и опытом. Каждый эпизод содержит в себе маленький урок, будь то моральный, этический или познавательный, который передается в игровой и доступной форме, делая обучение увлекательным и эффективным.



Развивайте воображение, внимание и логическое мышление


