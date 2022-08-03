Смерть шпионам. Скрытый враг (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1943 год, в советский тыл немцы забрасывают диверсионную группу, набранную из советских военнопленных. Двое диверсантов – Беляев и Зайцев по собственному желанию сдаются нашей контрразведке, они начинают сотрудничать с Александром Галимовым остальные — прячутся в лесах. Помимо своей работы Галимов увлечен машинисткой СМЕРШа Любой Липинской, которая немного старше него в начале войны в бомбежке погиб ее единственный сын.

