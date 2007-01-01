Смерть шпионам. Серия 7
Wink
Сериалы
Смерть шпионам
1-й сезон
7-я серия
9.02007, Смерть шпионам. Серия 7
Боевик, Военный16+

Эта серия пока недоступна

Смерть шпионам (сериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Фильм рассказывает о событиях 1944 года и об одной операции СМЕРШа - спецотдела советской контрразведки. Командование подозревает, что на освобожденной территории работает враг, который должен достать компрометирующие советское правительство документы (речь идет о тайных переговорах с немцами), оставшиеся где-то в подземелье бывшей ставки Гитлера.

Страна
Украина
Жанр
Военный, Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам»