Смерть шпионам (сериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Фильм рассказывает о событиях 1944 года и об одной операции СМЕРШа - спецотдела советской контрразведки. Командование подозревает, что на освобожденной территории работает враг, который должен достать компрометирующие советское правительство документы (речь идет о тайных переговорах с немцами), оставшиеся где-то в подземелье бывшей ставки Гитлера.

