Смерть шпионам! (сериал, 2012) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

2012, Смерть шпионам. Лисья нора. Серия 3
Военный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1944 год, Белоруссия. Немецкие диверсанты, действующие в советском тылу, совершают нападение на машину представителя Генерального штаба Красной Армии и похищают важные документы. Диверсантам противостоят сотрудники советской армейской контрразведи «Смерш».
ЖанрВоенный
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Пальмов
- Актёр
Денис
Бургазлиев
- Актёр
Илья
Шакунов
- АДАктриса
Анна
Дюкова
- АСАктёр
Алексей
Смолка
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- ОМАктёр
Олег
Морозов
- ЯСАктриса
Яна
Соболевская
- Актриса
Елена
Дудина
- Актёр
Яков
Шамшин
- МВАктёр
Михаил
Васьков
- ЭПСценарист
Эдуард
Пальмов
- ЮДСценарист
Юлия
Дамскер
- ЭРСценарист
Эдуард
Резник
- ЮМПродюсер
Юрий
Минзянов
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ДМПродюсер
Дмитрий
Минзянов
- ГПХудожник
Геннадий
Попов
- ГОХудожница
Галина
Отенко
- ТФХудожница
Татьяна
Федотова-Татаркина
- АЮХудожник
Александр
Юров
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ДСОператор
Денис
Свояк
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак
- АЖКомпозитор
Андрей
Жук