Смех в «Вайкики». Серия 16
Wink
Сериалы
Смех в «Вайкики»
1-й сезон
16-я серия
9.22018, Eulachacha Waikiki
Комедии16+

Смех в «Вайкики» (сериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Три друга заведуют гостевым домом в Итхэвоне под названием «Вайкики». Один мечтал стать кинорежиссeром, другой — пойти по стопам отца и посвятить себя актерству, третий приехал в Сеул, чтобы учиться сценарному мастерству. Но у всех троих с мечтами не срослось, и даже бизнес с гостевым домом близок к банкротству.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb