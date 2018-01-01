WinkСериалыСмех в «Вайкики»1-й сезон18-я серия
9.22018, Eulachacha Waikiki
Комедия16+
Эта серия пока недоступна
Смех в «Вайкики» (сериал, 2018) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
О сериале
Три друга заведуют гостевым домом в Итхэвоне под названием «Вайкики». Один мечтал стать кинорежиссeром, другой — пойти по стопам отца и посвятить себя актерству, третий приехал в Сеул, чтобы учиться сценарному мастерству. Но у всех троих с мечтами не срослось, и даже бизнес с гостевым домом близок к банкротству.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb