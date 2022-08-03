Смех в «Вайкики». Серия 13
Wink
Сериалы
Смех в «Вайкики»
1-й сезон
13-я серия
9.22018, Eulachacha Waikiki
Комедия16+

Смех в «Вайкики» (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Три друга заведуют гостевым домом в Итхэвоне под названием «Вайкики». Один мечтал стать кинорежиссeром, другой — пойти по стопам отца и посвятить себя актерству, третий приехал в Сеул, чтобы учиться сценарному мастерству. Но у всех троих с мечтами не срослось, и даже бизнес с гостевым домом близок к банкротству.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb