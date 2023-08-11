След. Сезон 1. Серия 65
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След
1-й сезон
65-я серия

След (сериал, 2020) сезон 1 серия 65 смотреть онлайн бесплатно

7.82020, След. Сезон 1. Серия 65
Детектив, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сотрудники Оперативно-следственного агентства с помощью дедукции и современных технологий раскрывают самые громкие преступления. Для расследования самых громких и сложных преступлений создается специальная структура ОСА — Оперативно-следственное агентство. У него не должно быть «висяков» и «глухарей», поэтому под руководством полковника Ольги Косач собираются лучшие оперативники, аналитики и эксперты, а лаборатории агентства получают высокоточное оборудование. Когда остальные оказываются бессильны — за дело берётся ОСА! Уважаемый пользователь, титры сериала на языке оригинала страны производства.

Страна
Украина
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»