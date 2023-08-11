След 1 сезон (Сериал 2020 год) смотреть
Сезоны и серии
О сериале
Криминальный проект о людях, которые готовы пожертвовать всем ради справедливости и защиты невинных. Не пропустите захватывающий детектив «След» (сериал) — 1 сезон смотреть в любое время можно на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с сотрудниками Особого следственного агентства (ОСА), которые непосредственно подчиняются заместителю министра МВД. Они используют свои знания, опыт и интуицию для раскрытия запутанных преступлений. Каждая серия представляет собой новое расследование, наполненное интригами, неожиданными поворотами и разоблачениями. Сериал поднимает актуальные вопросы о морали, этике и ответственности, заставляя зрителя задуматься над тем, что на самом деле означает быть настоящим героем.
Если вы хотите окунуться в работу профессиональных сыщиков и борцов за правду и справедливость, то оставайтесь на нашем видеосервисе и скорее включайте динамичный криминальный детектив «След» — сериал смотреть онлайн 2020 года можно прямо сейчас на Wink!
Рейтинг
- ВМРежиссёр
Владимир
Мельниченко
- НТРежиссёр
Наталья
Титова
- АОРежиссёр
Андрей
Осмоловский
- ТКАктриса
Татьяна
Кравченко
- АСАктёр
Алексей
Суровцев
- АБАктёр
Александр
Боднар
- БГАктёр
Борис
Георгиевский
- АХАктриса
Антонина
Хижняк
- БРАктёр
Богдан
Рубан
- ЕВАктриса
Елена
Вознесенская
- АПАктриса
Альбина
Перерва
- АКАктриса
Ася
Киселева
- НСАктриса
Наталья
Смирнова
- ЛВСценарист
Леся
Волошина
- СССценарист
Сергей
Стасенко
- ДЛПродюсер
Дарья
Легони-Фиалко
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АГХудожник
Андрей
Гречишкин
- ВГОператор
Владимир
Гуевский