След 1 сезон (Сериал 2020 год) смотреть

Криминальный проект о людях, которые готовы пожертвовать всем ради справедливости и защиты невинных. Не пропустите захватывающий детектив «След» (сериал) — 1 сезон смотреть в любое время можно на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с сотрудниками Особого следственного агентства (ОСА), которые непосредственно подчиняются заместителю министра МВД. Они используют свои знания, опыт и интуицию для раскрытия запутанных преступлений. Каждая серия представляет собой новое расследование, наполненное интригами, неожиданными поворотами и разоблачениями. Сериал поднимает актуальные вопросы о морали, этике и ответственности, заставляя зрителя задуматься над тем, что на самом деле означает быть настоящим героем.



Если вы хотите окунуться в работу профессиональных сыщиков и борцов за правду и справедливость, то оставайтесь на нашем видеосервисе и скорее включайте динамичный криминальный детектив «След» — сериал смотреть онлайн 2020 года можно прямо сейчас на Wink!

