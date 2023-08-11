Сотрудники Оперативно-следственного агентства с помощью дедукции и современных технологий раскрывают самые громкие преступления. Для расследования самых громких и сложных преступлений создается специальная структура ОСА — Оперативно-следственное агентство. У него не должно быть «висяков» и «глухарей», поэтому под руководством полковника Ольги Косач собираются лучшие оперативники, аналитики и эксперты, а лаборатории агентства получают высокоточное оборудование. Когда остальные оказываются бессильны — за дело берётся ОСА! Уважаемый пользователь, титры сериала на языке оригинала страны производства.

